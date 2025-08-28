Подробно търсене

Двама души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Теодора Цанева
Снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
София,  
28.08.2025 08:26
 (БТА)

Двама души са загинали и 20 са ранени при 15 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на своя сайт. 

В София са станали две тежки катастрофи и 21 леки пътни инцидента, при които са ранени двама души. 

От началото на годината при пътнотранспортни произшествия са загинали 276 души. През изминалото денонощие е получена информация за още един починал участник в движението в резултат на ПТП, настъпило през отчетния период, посочват от МВР.

/МК/

