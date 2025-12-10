Регионален форум за защита на правата на човека в Украйна премина в Одеса днес, организиран от представителството на упълномощения по правата на човека на Върховната рада на Украйна в Одеска област. Темата на събитието, състояло се по случай Международния ден на правата на човека, бе „Общината като отправна точка за защита на правата на човека в Украйна: човекоцентричен вектор на Одеска област“.

Във форума взеха участие народните депутатите от Одеса и Одеска област Олексий Леонов и Антон Киссе, както и представители от всички райони на областта. В онлайн платформата се включиха представители на украинските министерства на образованието, здравеопазването, културата, спорта, на ветераните и на социалната защита на населението.

Регионалният форум се превърна в място и дискусионна платформа, където представители на местните власти и обществеността обсъдиха предизвикателствата в областта на защитата на правата на човека в региона, търсенето на съвместни решения, възможността за обмен на опит и положителни практики.

Събитието започна с видео обръщение от упълномощения по правата на човека на Върховната рада на Украйна Дмитро Лубинец, който отбеляза, че защитата на правата на човека по време на война придобива особено значение, защото именно тя гарантира запазването на човечността и справедливостта дори при най-трудните обстоятелства. Той също така подчерта важността на завръщането на украинските военнослужещи от плен. Това е отговорна работа, насочена към възстановяване на справедливостта и връщането на свободата и достойнството на нашите граждани, посочи Дмитро Лубинец.

Представителката на омбудсмана на Украйна в Одеска област Мария Попова обърна вниманието на присъстващите към темата за проекта „Училищен омбудсман“ в Одеска област. Това са хората, които защитават правата на учениците и осигуряват справедливо разрешаване на спорни ситуации, подчерта Мария Попова.

В панелните дискусии бяха повдигнати въпроси за защита на правата на ветераните от войната и вътрешно разселените лица, осигуряване на жилища и помощи на тези категории хора. Обсъдени бяха и теми за сътрудничеството с международни организации и организации на гражданското общество относно изпълнението на най-важните програми, насочени към подкрепа на вътрешно разселените лица и ветераните.

По думите на организаторите регионалният форум се е превърнал във важно място за професионален диалог и разработване на решения, насочени към укрепване на защитата на правата на човека.