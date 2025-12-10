Кръгла маса във Виена очертава пътя към иновации: младите учени на Европа с общи идеи за прогрес и сътрудничество

На 9 декември 2025 г., в Българския културен институт „Дом Витгенщайн“ в столицата на Австрия, град Виена, се проведе кръгла маса на тема „Младите изследователи на Европа - перспективи и международни партньорства в науката“, организирана по инициатива на Младежката научна академия (МНА) при Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Форумът събра учени, изследователи, студенти и докторанти от България, Австрия и Германия, които обсъдиха предизвикателствата и възможностите пред младите учени в контекста на глобализацията и развитието на международните научни партньорства.

Събитието бе открито с приветствени думи от д-р Любомир Йосифов, главен секретар на Министерството на образованието и науката на Република България. В обръщението си към участниците той подчерта важността на научните изследвания и международното сътрудничество за бъдещето на Европа и на младите хора в частност. "Темата на вашия форум е всъщност мотото, под което Министерството на образованието и науката работи през последните години активно, а допълнението в заглавието е гаранция за успеха и по-доброто бъдеще на Европа", заяви д-р Йосифов.

Приветствено слово към аудиторията отправи и Негово Преосвещенство Тивериополския епископ Тихон, член на Съвета на настоятелите на УниБИТ, който акцентира върху истински важните теми на нашето бурно съвремие, в което младите хора следва да вземат активно участие в решаването на въпросите, касаещи науката, културата и държавността.

Проф. Стоян Денчев, идеолог, създател и дългогодишен председател на Академията, отправи послание към младите изследователи да черпят опит от своите колеги и да участват активно в създаването на по-доброто бъдеще за Европа – бъдеще, с което всички да се гордеем. Проф. Денчев насърчи младите таланти да следват пътя на своето призвание с увереност, защото именно от техните идеи и упоритост зависи оформянето на Европа като пространство на прогрес, творчество и висока култура.

Сред участниците в кръглата маса бяха и водещи академични личности, които отправиха окуражителни и вдъхновяващи послания към младите изследователи. Проф. Ваня Добрева, преподавател и изследовател, ръководител на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ изрази важността на инициативите с практическа насоченост: „Помислете за инициативи с практическа насоченост – те са важни за младите хора“, каза тя, подчертавайки необходимостта от активно свързване на теоретичните изследвания с реалните предизвикателства на обществото.

Проф. Боряна Бужашка, признат педагог и изследовател, сподели своята философия на индивидуалната работа с младите учени: „В моята професионална кариера винаги съм се ръководила от персоналното отношение и индивидуалната работа с младите хора – това за мен е формулата за тяхното успешно бъдеще“, посочи тя, подчертавайки значението на личностния подход към обучението и развитието на научните таланти.

Не на последно място, проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, отправи призив към участниците да използват творческия потенциал на човешкия интелект: „Използвайте в творческите ви търсения естествен интелект, а не изкуствен“, подчерта проф. Драганов, напомняйки за безценния принос на човешката интуиция и креативност в научните изследвания.

Докторант Стоян Боянов, председател на Младежката научна академия и водещ организатор на кръглата маса, отбеляза значението на научните партньорства и обмена на идеи в изграждането на бъдещето на Европа. "Младите изследователи не само че имат нужда от научно обучение, но и от възможността да се свързват с други учени и изследователи от цял свят. Пътят към признание и успешна кариера в науката представлява както непрекъснато личностно усъвършенстване, така и взаимопомощ и сътрудничество", заяви той.

В рамките на форума членовете на Младежката научна академия запознаха аудиторията с информация за проведените инициативи през годината, които по същество са разнообразни и интердисциплинарни, обхващащи практически занятия, семинари, теренни проучвания, хакатони, зимни училища, изложби и други мероприятия.

Гл. ас. д-р Антоний Станимиров, акцентирайки върху въпроса за историческата памет сред младите хора, разказа за организацията и работата по откриването на фотоизложбата „По стъпките на Първа българска армия“ в УниБИТ, посветена на 80-ата годишнина от участието на България във Втората световна война.

На свой ред гл. ас. д-р Арсини Колев и докторант Тамара Ристовска, ръководители на експертни групи, представиха своя опит и впечатления от работата си със студентите и декларираха високия интерес сред младите хора за участие в активности на Младежката академия.

В хода на оживените дискусии бяха споделени опит и идеи между младите изследователи от България, Австрия и Германия, като специален акцент бе поставен върху проектните дейности и възможностите за международно сътрудничество.

В рамките на кръглата маса участие взе и Габриела Кръстанова – технически секратар на Академията и функционален експерт по проект BG05SFPR001-3.004-0005-C01 „Постигане на иновации и растеж чрез провеждане на докторантски изследвания“, реализиран по Програма „Образование“ 2021–2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) с размер на безвъзмездната финансова помощ от 1 227 921,42 лв. за осъществяването на 10 проектни докторантури.

В своето изложение тя представи текущите дейности и отчетения напредък по проекта, като акцентира върху значението на целенасоченото развитие на научноизследователския капацитет на проектните докторанти в съответствие с приоритетните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021–2027. Чрез изпълнението на проекта УниБИТ утвърждава лидерската роля на докторантското си училище не само в България, но и в цяла Европа. Кръстанова изтъкна добавената стойност на "проектния модел" за провеждане на докторантури, който по думите ѝ, представлява ефективен механизъм за стимулиране на иновациите и разширяване на научния капацитет.

Позитивно мнение относно взаимодействието си с младите учени от УниБИТ изказа и г-н Юлиен Щигер, представител на Виенския икономически университет. С призив за още по-задълбочено сътрудничество и повишена студентска и преподавателска мобилност, г-н Щигер отбеляза дискусията като полезна за установяване на научноизследователски и приятелски отношения между младите изследователи на Европа.

Доц. д-р Диана Стоянова окуражи представителите на Младежката научна академия в техните научни дирения и акцентира върху силния тласък, който младите хора дават на цялата академична общност. Като пример за това доц. Стоянова посочи провеждането на ежегодния Международен югоизточен летен университет, в чиято организация през годините традиционно вземат активно участие членове на Академията.

Активно в дискусията се включи д-р Руска Манолова, началник на отдел „Административно-стопански дейности“ със сектор „Студентски стипендии и общежития“, която разказа за работата си със студентите, въвличането им в активностите на УниБИТ и награждаването на най-дейните и любознателни студенти и докторанти.

Кръглата маса предостави благоприятна възможност да бъдат обсъдени и други значими научноизследователски проекти на УниБИТ, насочени както към опазването на културното наследство, така и към новите технологии и предизвикателствата, свързани с тях.

Доц. д-р Елена Савова представи електронна изложба „Красотата на православния дух: ценни старопечатни книги и гравюри от библиотеката на Рилския манастир (XVI – XIX век)”, създадена в рамките на проект „Сбирката от славянски кирилски печатни книги в библиотеката на Рилския манастир (изследване и научен опис в е-среда)“. Доц. д-р Даниела Павлова и д-р Панайот Гиндев поставиха във фокуса на вниманието темата за защитата на личните данни, като запознаха участниците с дейностите и постигнатите към момента резултати по проект „Управление на процесите за реакция при нарушение на сигурността на личните данни в дейността на организациите в Република България“. Проектите са финансирани от Фонд „Научни изследвания“ при Министерство на образованието и науката.

Кръглата маса се превърна в оживен форум, който осигури открито обсъждане на възможностите за изграждане на международни научни партньорства, както и за обмен на идеи и перспективи за бъдещето на науката в Европа. Организацията на събитието подчерта ангажимента на Младежката научна академия към развитието на младите учени и създаването на споделени платформи за обмен на знания и идеи.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Университет по библиотекознание и информационни технологии - УниБИТ)