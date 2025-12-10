Хелмут Марко увери, че не е бил подложен на натиск да подаде оставка като съветник на "Ред Бул"

Хелмут Марко заяви, че е решил сам да напусне поста като съветник на отбора от Формула 1 "Ред Бул".

„Не, не съм бил подложен на натиск да напусна“, каза Марко в интервю за RTL/ntv TV and sport, отговаряйки на слуховете за принудително оттегляне.

82-годишният Марко каза, че финалът на сезона в неделя в Абу Даби, където пилотът на отбора Макс Ферстапен изпусна пета поредна световна титла с две точки зад Ландо Норис от Макларън, е бил моментът, „в който си казах, че сега е подходящият момент да спра“.

Марко каза, че е разговарял в понеделник с изпълнителния директор на Red Bull Оливър Минцлаф и му е казал, че иска да напусне, въпреки договора до 2026 г.

„Той го прие след някои дискусии“, каза Марко, заявявайки, че Минцлаф се е опитал да го убеди да остане, но след това е видял, че съм непреклонен.

„Разделихме се в добри отношения“, каза Марко.

Марко изигра ключова роля във възхода на "Ред Бул" от нов отбор през 2005 г. до топ отбор във Формула 1 с осем титли при пилотите, по четири от Себастиан Фетел и Ферстапен, и шест титли при конструкторите.