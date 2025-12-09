Съветникът на отбора на Ред Бул във Формула 1 Хелмут Марко напусна поста си, съобщиха от тима.

82-годишният Марко работеше в Ред Бул от 2005-а. В продължение на повече от 20 години той ръководеше програмата за подкрепа на младши пилоти и влияеше при определяне на състава на основния отбор.

Под негово ръководство Ред Бул спечели общо осем титли при пилотите.

През 2024 година главният дизайнер на тима Ейдриън Нюи и спортният директор Джонатан Уитли напуснаха отбора. През юли 2025-а Кристиан Хорнер беше освободен от поста изпълнителен директор на отбора. Ред Бул завърши сезон 2025 на трето място в класирането при конструкторите. Нидерландецът Макс Ферстапен остана втори при пилотите и не успя да защити титлата си, докато Юки Цунода е 17-и. През 2026-а французинът Исак Хаджар ще замени японеца в състава.

Отборът на Ред Бул дебютира във Формула 1 през 2005 година. Оттогава е спечелил шест шампионата при конструкторите, а Ферстапен и германският пилот Себастиан Фетел са четирикратни световни шампиони.