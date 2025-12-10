site.btaПротестиращите пред Софийския университет "Св. Климент Охридски" тръгнаха на шествие към площад "Независимост"
Протестиращите пред Софийския университет "Св. Климент Охридски" тръгнаха на шествие към площад "Независимост". Движението по бул. "Цар Освободител" е затворено". В района има засилено полицейско присъствие.
По-рано студентите от различни университети се събраха пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на "протестна акция против мафията". Студенти се събраха и на протест пред НАТФИЗ и блокираха ул. "Г.С.Раковски". Те се присъединиха към колегите си пред Софийския университет.
БТА припомня, че вчера от СДВР казаха, че са предвидени 19 контролно-пропускателни пункта във връзка с протеста от 18:00 ч. „Ще има 150 стюарда, осигурени от организатора. За да сме в помощ на организатора, ние ще имаме портативна колона, която е доста мощна, за да можем да показваме и да призоваваме гражданите да ни оказват необходимото съдействие за извеждане на лица, които са провокатори", каза инспектор Иван Георгиев.
От 18:00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР е забранено и влизането на пътни превозни средства съответно по ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“, ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“, както и по ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.
/ЕП/
