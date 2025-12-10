САЩ трябва да използват както стимули, така и натиск при преговорите с Лукашенко, заяви лидерката на беларуската опозиция

Лидерката на беларуската опозиция в изгнание Светлана Тихановска обвини президента Александър Лукашенко, че използва политическите затворници като разменна монета и заяви, че САЩ трябва да използват както стимули, така и натиск при преговорите с него, предаде Ройтерс.

"Трябва да разберете, че за Лукашенко политическите затворници са просто разменна монета. Той иска да продаде политическите затворници колкото се може по-скъпо", подчерта Тихановска в разговор с Ройтерс в кулоарите на церемонията по връчването на Нобеловата награда на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която тя похвали, че е "невероятна и безстрашна".

"Ситуацията наподобява въртящи се врати – някои лица са освободени, а два пъти повече са задържани. Трябва да спрем репресиите напълно", добави Тихановска.

Лукашенко отрича присъствието на политически затворници в Беларус, като настоява, че зад решетките са лица, виновни за тежки престъпления. Той уточни, че е склонен на "голяма сделка" със САЩ, при условие че интересите на Беларус бъдат зачетени, но постави под въпрос освобождаването на лица, които той смята за врагове на държавата, "хора, които отново може да започнат война срещу нас".

Американският президент Доналд Тръмп нареди на специалния си пратеник за Беларус Джон Коул да работи за освобождаването на около 1300 затворници, някои от които Тръмп определи като "заложници". Но откакто Коул договори освобождаването на 51 души през септември тази година, беларуската правозащитна организация "Вясна" определи още 157 души като политически затворници.

От своя страна, Тихановска заяви, че беларуската опозиция е приветствала всяко досегашно освобождаване на затворници и се надява "на още добри новини" до края на годината. Тя отхвърли твърдение, че смекчаването на американските санкции срещу Беларус облагодетелства Лукашенко твърде много. "Американците не са наивни, те осъзнават кои санкции могат да отпаднат и кои не, и решенията им са по-скоро разумни", посочи тя.

Тихановска не подкрепи твърдението, че дипломацията може да раздели Лукашенко и близкия му съюзник Владимир Путин, цел, която е част от стратегията на Тръмп, подчертавайки, че двамата лидери са "в симбиотично приятелство" и се подкрепят взаимно "например, за да заобиколят санкциите".