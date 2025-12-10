Голяма част от държавните институции изпълниха препоръките за предоставяне на информация в Административния регистър, съобщиха от кабинета

Голяма част от държавните институции изпълниха препоръките за предоставяне на достоверна и актуална информация за услугите в Административния регистър. Това сочи доклад, приет на заседание на Съвета за административната реформа (САР) по-рано днес, съобщиха от правителствената информационна служба. Данните от доклада представи председателят на САР - вицепремиерът Атанас Зафиров.

През юни тази година Съветът, след като обсъди несъответствията на вписаната информация за 2491 административните услуги в Административния регистър, задължи органите на изпълнителната власт да впишат липсващата информация в срок до 31 октомври 2025 г., се посочва в съобщението.

Повечето от 584-те администрации, предоставящи услуги за бизнеса и гражданите, докладваха за изпълнение на препоръките в дадения срок. Най-слаба активност е отчетена при общините – отчет са предоставили едва 109 от общо 265.

Съветът за административната реформа предложи въвеждане на задължение администрациите автоматично да синхронизират данните за услугите в Административния регистър и на интернет страниците си, както и да бъде създаден общ ред за утвърждаване на документните образци.

Според председателя на Съвета Атанас Зафиров предприетите мерки дават значителен ефект, но са необходими и нормативни промени, за да се гарантира улеснен достъп и актуалност на информацията, допълниха от пресслужбата.

БТА припомня, че през август тази година Съветът за административна реформа обсъди и проблеми на общините.