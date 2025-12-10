Надявам се до януари да бъдат направени промените в Закона за движението по пътищата за индивидуалните електрически превозни средства, каза председателят на НАПОС Венцислав Спиридонов

Надявам се до януари да бъдат направени промените в Закона за движението по пътищата за индивидуалните електрически превозни средства. Това каза пред БТА Венцислав Спиридонов, председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети (НАПОС) в Република България (РБ).

По думите му, след това местните власти ще пристъпят към съответните промени на наредби или към изработването на нови, свързани с индивидуалните електрически превозни средства.

Спиридонов говори след проведеното заседание на Управителния съвет на НАПОС в Стара Загора.

На това заседание поканихме началника на сектор „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“ комисар Димитър Мичев и неговия заместник комисар Мария Ботева, за да ни помогнат в разработването на наредбите, свързани с индивидуалните електрически превозни средства, обясни Спиридонов. Той добави, че са обсъдени още проблемите с паркирането в общините и травматизмът при пътни инциденти.

За нас като местна власт най-важно е да бъдат опазени животът и здравето на гражданите на съответната община. Това не може да стане без помощта на съответните контролни органи, добави Спиридонов.

Благодарим на комисарите, че ни помогнаха в своите насоки, показаха ни доста неща, които трябва да направим. Съответно ние предложихме различни промени в техните наредби, като например допълнително оцветяване около пешеходните пътеки, допълнително осветяване. Сега ще започне да се обсъжда и въпросът за допълнителните маркировки около училищата, заяви още председателят на НАПОС.

Говорихме и за доброволчеството, като има такъв член в закона, как при подаден сигнал със съответната палка или по друг начин, може да се помага на ученици или на възрастни хора за пресичане, обясни Спиридонов. Надявам се да намерим такива доброволци, които да помагат покрай училищата, посочи той.

В последно време се увеличиха недобросъвестните водачи, а децата нямат спирачки, така че трябва да ги пазим, заяви още председателят на НАПОС.