КНА: Кипърското вино „Командария“ влезе в Списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство

Виното „Командария“ беше включено в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, предаде за БТА кипърската агенция КНА, позовавайки се на съобщения на заместник-министъра на културата и на Кипърската национална комисия за ЮНЕСКО.

Решението беше взето по време на 20-ата сесия на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, която се провежда в Делхи, Индия.

Заместник-министърът на културата на Кипър д-р Василики Касианиду каза, че това е важно решение за Кипър и за неговата култура, както и за селата, произвеждащи „Командария“.

Тя говори за международното признание, което надхвърля границите на гастрономията, за отстояването на вековната традиция, за всеотдайността на лозарите от 14-те села, произвеждащи „Командария“ и за непрекъснатата приемственост на културното наследство в продължение на хилядолетия.

Касианиду каза също, че сега се откриват нови пътища за развитие, припомняйки, че съществува стратегия за опазване, популяризиране и правилно използване на културното наследство, която активно подкрепя носителите на живите традиции на Кипър.

Президентът на Кипърската национална комисия за ЮНЕСКО д-р Марина Соломиду Йеронимиду каза, че „Командария“ е не само специален местен продукт, но и носител на идентичност и колективна памет, дълбоко свързана с мястото, хората и ритуалите.

Д-р Ангел Николау Коннари, който представлява заместник-министъра на Междуправителствената конференция на ЮНЕСКО в Делхи, е убеден, че гордостта от вписването на „Командерия“ в Списъка на ЮНЕСКО ще послужи като стимул за по-младите поколения да последват стъпките на по-старото поколение лозари, винопроизводители и любители на виното.

Кипър има седем продукта и материали в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, а именно бродерията „Лефкаритика“ (2009 г.), песните „Циатиста“ (2011 г.), средиземноморската диета (2013 г.), изкуството на сухото зидане (2018 г.) и византийското песнопение (2019 г.), акушерство (2023 г.) и виното „Командария“ (2025 г.).

През 2022 г. Международният фестивал „Токати“ и Традиционните игри на Кипър бяха включени в Списъка с добри практики за опазване на нематериалното културно наследство.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)