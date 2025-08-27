Спортното училище в Перник спечели финансиране по Националната програма "Осигуряване на съвременна, сигурна, достъпна образователна среда"

Спортното училище в Перник „Олимпиец“ спечели финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна достъпна образователна среда“, съобщи за БТА директорът Валери Стоилов. Средствата са близо 10 000 лв. С тях ще бъдат закупени фототапети, които ще освежат пет от класните стаи. Също така ще бъдат взети речници, географски карти и други помагала, допълни още той.

Стоилов коментира, че това е начин да се повиши качеството на общообразователния процес в "Олимпиец“. Тепърва предстоят конкретните дейности по подбор на материалите, както и по реализацията на проекта. Валери Стоилов добави, че е извършен ремонт на входното фоайе на училището, като пространството е изцяло обновено и освежено.

В спортното училище тази година ще постъпят 163 ученици, които ще бъдат разпределени в осем паралелки. Като близо 30 деца са нов прием в „Олимпиец“, допълни директорът.

На 1 септември учебното заведение ще отбележи първия учебен ден.

Както БТА информира, през месец февруари бе подписан договор за нов и модерен физкултурен салон, който ще бъде изграден в „Олимпиец“ до средата на 2026 г.

Съоръжението се реализира по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища за периода 2024 - 2026 г. на Министерството на образованието и науката. Стойността на проекта е 1 209 835 лв. без ДДС.