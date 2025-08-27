Подробно търсене

ЕФЕ: Близо 50 португалски общини са изложени на максимален риск от пожари

Атанаси Петров
Пожар бушува по хълмовете около Север до Воуга, град в северната част на Португалия, 17 септември 2024 г. Снимка: АП/Bruno Fonseca
Лисабон,  
27.08.2025 18:47
 (БТА)

Близо 50 общини в Португалия са изложени на „максимален“ риск от пожари, съобщи испанската информационна агенция ЕФЕ, позовавайки се на Португалския институт за морето и околната среда.

Пожарите са концентрирани в северните и централните райони, както и в Алгарве. В десетки други общини е обявен „много висок“ риск от пожари.

Вчера в континенталната част на Португалия бяха регистрирани 23 пожара в селските райони, което наложи мобилизирането на 701 души персонал, 212 превозни средства и два самолета според Португалската национална служба за извънредни ситуации и гражданска защита.

В Аркос де Валдевес има активен пожар, като на място са изпратени 80 пожарникари, 27 превозни средства и един самолет.

Междувременно пожарът, който избухна на 13 август в община Арганил, е в „заключителна“ фаза, което означава, че вече е потушен и остава само под наблюдение. На място са 302 пожарникари и 97 наземни превозни средства.


