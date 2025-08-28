Отчетът за изпълнението на бюджета за 2024 г. ще гласуват общинските съветници в Търговище. Докладната записка внася кметът Дарин Димитров в изпълнение на Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище.

Според докладната общинските съветници следва да приемат годишния отчет, към който са описани приходите и разходите в общ размер на 109 334 004 лв. От средства от Европейския съюз (ЕС) са достигнати приходи в размер на около 8,3 млн. лв. Разходите на средства от ЕС са 7,7 млн. лв. За финансиране на капиталови разходи Община Търговище отчита над 17 млн. лв.

В проекта за дневен ред са включени още докладни записки, свързани с актуализация на списъка с капиталови разходи и за даване на съгласие за предоставяне на заем от „БКС Индустриален парк Търговище“ ЕООД и сключване на договор за заем с цел съфинансиране на проект за изграждане на Индустриален парк Търговище.

Заложени са докладни за продажба на общински жилищни имоти, както и на други поземлени имоти. Иска се и разрешение от Общинския съвет за издаване на разрешения за изработване или изменение на подробни устройствени планове - планове за застрояване в различни райони на града и общината.

Очаква се съветниците да дадат съгласието си за временно преместване на учебния процес на учениците от първи до трети клас на Второ Средно училище „Проф. Никола Маринов“ в друга сграда за времето на реализиране на проект за енергийна ефективност.