Вицепремиерът Гроздан Караджов ще инспектира строителните дейности в жп участъка Костенец–Септември

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще направи инспекция на строителните дейности по железопътната линия Костенец–Септември, съобщиха от пресцентъра на министерството. Проверката ще се състои в близост до село Габровица при изхода на тунела.

Преди дни приключи прокопаването на най-големия тунел в този участък, с дължина близо 2,5 км.

На 21 май правителството отпусна 238 милиона лева за закъснели индексации на фирми, извършващи железопътни ремонти.