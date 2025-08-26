Подробно търсене

Вицепремиерът Гроздан Караджов ще инспектира строителните дейности в жп участъка Костенец–Септември

Иван Лазаров
Снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
София,  
26.08.2025 06:00
 (БТА)

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще направи инспекция на строителните дейности по железопътната линия Костенец–Септември, съобщиха от пресцентъра на министерството. Проверката ще се състои в близост до село Габровица при изхода на тунела.

Преди дни приключи прокопаването на най-големия тунел в този участък, с дължина близо 2,5 км. 

На 21 май правителството отпусна 238 милиона лева за закъснели индексации на фирми, извършващи железопътни ремонти.

 

/МК/

