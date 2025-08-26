С различни инициативи в София ще бъде отбелязан Международният ден на кучето. Собственици на кучета и експерти ще разкажат за връзката между човека и най-верния домашен любимец.

В салон „Заминаващи пътници“ на терминал 2 на летище „Васил Левски “ - София кучето терапевт Смайли ще посреща малки и големи пътници. Неговият водач Антония Рикова ще разкрие полезна информация за отговорното пътуване с домашни любимци, съобщиха организаторите от летището и фондация „Четири лапи“. Ще бъде представена и информация за проекта „Животни помагат на хората“ и за мисията на терапевтичните кучета. Предвидени са и занимания за деца.

„Пантофи ден“ организират от Детския отдел на Столичната библиотека по случай празника на кучетата. „Заповядайте по пантофи, кроксове и всички възможни разновидности, за да отбележим заедно Световния ден на кучето. Очакваме да доведете и вашия четириног приятел! „Нека се забавляваме заедно! Джаф!“, обявиха от Детския отдел на Столичната библиотека на своята фейсбук страница. Инициативата ще се състои през целия ден.

В различни търговски обекти в София също ще има събития, посветени на кучетата, показа проверка на БТА. В една от столичните пекарни ще се събират дарения за кучетата в клиниката във Връбница към Общинското предприятие "Екоравновесие". На място ще има подарък лакомство за всяко куче, дошло със собственика си да подкрепи каузата.

Тематично събитие ще има и в един от магазините на бижутерийна верига. Ще има специален кът за снимки с домашни любимци, отстъпки при покупки, а част от дневния приход от продажбите в един от обектите ще бъде дарена на фондация „Pet Sisters“, която се занимава със спасяването и грижата за бездомни животни.

България отбелязва Международния ден на кучето на 26 август, въпреки че в годината има няколко подобни дати, а различните държави го празнуват в различни дни, казаха за БТА от фондация „Четири лапи“.