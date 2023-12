За първи път МВнР отваря вратите си за студенти

В Министерство на външните работи (МВнР) от 10:00 до 16:00 ч. за първи път ще се проведе Ден на отворените врати за студенти, съобщиха от пресцентъра на министерството. Събитието е по инициатива на вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел.

То е под надслов „България те иска“/ MFA Wants You и се организира в партньорство с платформата „Bulgaria Wants You“ на продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов и с Представителството на Европейската комисия в България. Насочено е към студенти и младежки организации, и цели да запознае младите хора, които проявяват интерес към дипломацията с практическата работа на българските дипломати, да представи приоритетите на българската външна политика и да популяризира институцията.

В Деня на отворените врати на МВнР студентите ще могат да участват в кратки лекции и дискусии на теми като членството на България в Европейския съюз (ЕС), 20-годишнината от членството на България в НАТО, кандидатурата на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), членството на България в Съвета на Организацията на обединените нации (ООН) по правата на човека, в кратки курсове по протокол и публична дипломация.

Студентите ще имат възможност да разгледат колекцията изобразително изкуство на външното министерство. В програмата на събитието са предвидени и специални разяснителни лекции за кандидатстване за работа и стажове в МВнР.

БТА припомня, че външното министерство отвори вратите си за граждани на 30 септември. Жителите и гостите на столицата имаха възможността да влязат в ,,Дома на българската дипломация" и да разгледат конферентните зали, колекцията от изобразително изкуство и кабинета на министъра, където специално само за малките гости беше предвидена фотосесия на стола на дипломат номер едно под мотото: „Когато порасна, искам да бъда министър на външните работи“. Дипломацията е кауза за защита на национални интереси, кауза да даваш решения на предизвикателства по мирен път, заяви Мария Габриел в приветственото си слово в началото на Деня на отворените врати. Имаме светли моменти в историята, в които в най-тежки ситуации се е намирало решение благодарение на дипломацията, отбеляза тя. По думите ѝ днес, гледайки света около нас, има нужда от повече дипломация. Дипломацията е и кауза, защото обединява традиции, каза още Мария Габриел.