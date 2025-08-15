Хюрцелер е оптимист за бъдещето на Балеба в Брайтън

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер е „много, много, много уверен“, че Карлос Балеба ще остане в клуба, въпреки че е свързван с трансфер в Манчестър Юнайтед.

Триото нападатели Матеус Куня, Брайън Мбeмо и Бенджамин Шешко преминаха на „Олд Трафорд“ това лято и изглежда, че Юнайтед се стреми да подсили халфовата си линия преди края на трансферния прозорец на 1 септември.

Балеба е подходящ за схемата на мениджъра на „червените дяволи“ Рубен Аморим, но камерунецът, който се присъедини към Брайтън от Лил през август 2023 г., все още има три години от договора си.

Хюрцелер беше оптимист, когато го попитаха дали Балеба ще остане с „чайките“ този сезон, добавяйки, че 21-годишният футболист се наслаждава на това да бъде в клуба и не е разсеян от слуховете за интерес на Юнайтед.

„Много, много, много уверен съм, че ще остане“, каза Хюрцелер на пресконференция преди първия мач на Брайтън от Висшата лига у дома срещу Фулъм в събота. „Просто така си мисля. Не видях никаква промяна в него. Смени само прическата си, това беше единствената промяна, която направи през последните две седмици!

Но като цяло изглежда, че е в наистина добро състояние. Наслаждава се на това със съотборниците си. Наслаждава се на това, че е играч на Брайтън.

Той е много благодарен за напредъка, който постигна през последния сезон. Не видях никаква голяма промяна. Той е опция за титуляр утре.“