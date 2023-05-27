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Протестиращи блокираха главен път Е-79 при разклона за с. Краводер заради честите инциденти в района

Мая Ценова
Протестиращи блокираха главен път Е-79 при разклона за с. Краводер заради честите инциденти в района
Протестиращи блокираха главен път Е-79 при разклона за с. Краводер заради честите инциденти в района
снимка: Мая Ценова, БТА
Враца,  
27.05.2023 13:15
 (БТА)

Протестиращи блокираха за кратко главен път Е-79 до разклона край село Краводер. Недоволството им е заради лошото състояние на пътя и честите инциденти в района. 

Сред недоволните имаше хора от Краводер и Враца, както и много таксиметрови шофьори.

Повод за протеста е катастрофа отпреди няколко дни, при която загина 18-годишно момиче от София. При инцидента лекият автомобил на момичето се е ударил в автомобил „Форд Транзит“, управляван от 56-годишен мъж от Хасково.

/РИ/

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