Протестиращи блокираха главен път Е-79 при разклона за с. Краводер заради честите инциденти в района

site.btaПротестиращи блокираха главен път Е-79 при разклона за с. Краводер заради честите инциденти в района
Протестиращи блокираха за кратко главен път Е-79 до разклона край село Краводер. Недоволството им е заради лошото състояние на пътя и честите инциденти в района.
Сред недоволните имаше хора от Краводер и Враца, както и много таксиметрови шофьори.
Повод за протеста е катастрофа отпреди няколко дни, при която загина 18-годишно момиче от София. При инцидента лекият автомобил на момичето се е ударил в автомобил „Форд Транзит“, управляван от 56-годишен мъж от Хасково.
/РИ/
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