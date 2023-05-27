Протестиращи блокираха главен път Е-79 при разклона за с. Краводер заради честите инциденти в района

Протестиращи блокираха за кратко главен път Е-79 до разклона край село Краводер. Недоволството им е заради лошото състояние на пътя и честите инциденти в района.

Сред недоволните имаше хора от Краводер и Враца, както и много таксиметрови шофьори.

Повод за протеста е катастрофа отпреди няколко дни, при която загина 18-годишно момиче от София. При инцидента лекият автомобил на момичето се е ударил в автомобил „Форд Транзит“, управляван от 56-годишен мъж от Хасково.