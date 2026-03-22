Повече от 42 000 български граждани са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарните избори на 19 април

site.btaПовече от 42 000 български граждани са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарните избори на 19 април
Повече от 42 000 български граждани са подали заявления за гласуване в чужбина за парламентарните избори на 19 април. Това показва справка в сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).
Общо 42 217 са потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната. До 24 март българите зад граница могат да заявят желание да гласуват извън страната. Данните са към 21:30 ч. Заявления са подадени от 67 държави.
Най-много заявления има от:
- Турция – 9379
- Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия - 7385
- Германия - 5462
- Испания - 3686
- САЩ - 3137
За сравнение - вчера към 14:30 ч. потвърдените заявления бяха 37 305.
Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева каза в четвъртък, че на изборите през октомври 2024 г. подадените заявления бяха 30 688. Сега, предполагам, че заради ограничението, което имаме за държави извън Европейския съюз, се подават много повече заявления, добави Матева.
В началото на годината парламентът измени Изборния кодекс и ограничи до 20 секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на ЕС.
