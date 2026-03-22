Повече от 42 000 български граждани са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарните избори на 19 април

Николай Трифонов
Снимка: Благой Кирилов/БТА (КН)
София,  
22.03.2026 21:44
 (БТА)

Повече от 42 000 български граждани са подали заявления за гласуване в чужбина за парламентарните избори на 19 април. Това показва справка в сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК). 

Общо 42 217 са потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната. До 24 март българите зад граница могат да заявят желание да гласуват извън страната. Данните са към 21:30 ч. Заявления са подадени от 67 държави.

Най-много заявления има от:

  • Турция – 9379
  • Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия - 7385
  • Германия - 5462
  • Испания - 3686
  • САЩ - 3137

За сравнение - вчера към 14:30 ч. потвърдените заявления бяха 37 305.

Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева каза в четвъртък, че на изборите през октомври 2024 г. подадените заявления бяха 30 688. Сега, предполагам, че заради ограничението, което имаме за държави извън Европейския съюз, се подават много повече заявления, добави Матева.

В началото на годината парламентът измени Изборния кодекс и ограничи до 20 секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на ЕС.

/ТТ/

