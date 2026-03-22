Лионел Меси вкара 901-ия си гол за победа на Интер Маями в МЛС

Мирослав Димитров
AP Photo/Seth Wenig
Ню Йорк,  
22.03.2026 22:40
 (БТА)

Лионел Меси отбеляза 901-ия си гол в кариерата за победата на Интер Маями с 3:2 като гост срещу Ню Йорк Сити в среща от американската Мейджър лийг сокър. Аржентинската мегазвезда изравни резултата за 2:2 в 61-а минута, преди Микаел Дос Сантос да донесе победата с попадение в 74-ата минута.

Гонсало Лухан откри резултата за Маями, а Николас Меркау и Агустин Охеда обърнаха за Ню Йорк, преди гостите от Маями да направят нов обрат и да стигнат до успеха с головете на Меси и Дос Сантос.

 

 

