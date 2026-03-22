Девин Чарлтън изравни световния рекорд на 60 метра с препятствия, американецът Купър Люткенхаус стана най-младият шампион на 800 м

Девин Чарлтън от Бахамските острови изравни собствения си световен рекорд - 7.65 секунди на 60 метра с препятствия на Световното първенство по лека атлетика в зара в полския град Торун. Това бе нейна трета поредна световна титла в зала, като изравни постижението си от Глазгоу през 2024. Надин Фисер от Нидерландия спечели сребърния медал със 7.73 секунди, а трета остана представителката на домакините от Полша Пиа Скрижовска с нов национален рекорд - 7.76.

Американецът Купър Люткенхаус пренаписа историята, като на 17 години и 93 дни стана най-младият световен шампион в бягането на 800 метра. Той атакува в последните 300 метра и не даде на съперниците му да го застигнат, като финишира с време 1:44.24 минута. Белгиецът Елиат Крестан спечели сребърния медал, като изостана с 14 стотни от шампиона, а бронзът бе за Мохамед Атауи от Испания.

Олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън от Великобритания доминираше в бягането на 800 метра при жените, като бе лидер през цялата дистанция и завърши с 1:54.87, което е второто най-добро постижение в историята на световните първенства в зала. Одри Веро от Швейцария остана нейна подгласничка с 1:56.64, а бронзовият медал е за американката Ади Уайли, която направи най-доброто си постижение в кариерата - 1:58.36.

Световна шампионка в овчарския скок при жените стана британката Моли Каудери, която преодоля височината от 4.85 метра от втори опит. Словенката Тина Сутей остана втора с 4.80 метра, като направи три неуспешни опита на 4.85. Три състезателки се поздравиха с бронзови медали със скокове от 4.70 - Амали Швабикова от Чехия, Имоген Айрис от Нова Зеландия и Ангелика Мозер от Швейцария.

Световната титла в бягането на 1500 метра при мъжете спечели испанецът Мариано Гарсия, който завърши дистанцията за 3:39.63 минути. Той изпревари втория - Исаак Надер от Португалия, с повече 40 стотни. Адам Спенсър от Австралия спечели бронзов медал с време 3:40.26 минути.

Още една състезателка от Великобритания спечели титла - Джорджа Хънтър Бел на 1500 метра. Тя направи най-добрия резултат за годината - 3:58.53 минути. Джесика Хъл от Австралия спечели сребърния медал с близо секунда по-бавно бягане, а трета и с бронз остана Ники Хилц от САЩ.

Мъжкият отбор на САЩ, съставен от Джъстин Робинсън, Крис Робинсън, Демариус Смит и Кейлъб Макрей, спечели щафетата на 4x400 метра с време 3:01.52 минути. Белгия заслужи сребърните медали с 3:03.29, а тимът на Ямайка остана трети с 3:05.99.

Тимът на САЩ спечели щафетата и при жените, благодарение на бягането на Бейли Лиър, Роузи Ефионг, Парис Пийпълс и Шамиър Литъл. Четирите дадоха най-добро време - 3:25.81. Отборът на Нидерландия спечели сребърните медали, а тимът на Испания - бронзовите.