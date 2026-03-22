Левицата съхранява кметското място във френския град Марсилия след единоборство с кандидата на крайнодесните
Левицата съхранява кметското място във френския град Марсилия след единоборство с кандидата на крайнодясната партия "Национален сбор", предаде Франс прес.
Досегашният кмет от левицата Беноа Паян печели от 53 до 56,2% от гласовете на избирателите, сочат прогнозни резултати. Кандидатът на "Национален сбор" Франк Алисио печели от 39,1 до 41,5%.
Кандидатката на десните и центристките сили Мартин Васал получава 5%.
/БЗ/
