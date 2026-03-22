Подробно търсене

Левицата съхранява кметското място във френския град Марсилия след единоборство с кандидата на крайнодесните

Божидар Захариев
Марсилия,  
22.03.2026 22:16
 (БТА)

Левицата съхранява кметското място във френския град Марсилия след единоборство с кандидата на крайнодясната партия "Национален сбор", предаде Франс прес.

Досегашният кмет от левицата Беноа Паян печели от 53 до 56,2% от гласовете на избирателите, сочат прогнозни резултати. Кандидатът на "Национален сбор" Франк Алисио печели от 39,1 до 41,5%.

Кандидатката на десните и центристките сили Мартин Васал получава 5%.

 

/БЗ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:11 на 22.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация