Левицата съхранява кметското място във френския град Марсилия след единоборство с кандидата на крайнодесните

Левицата съхранява кметското място във френския град Марсилия след единоборство с кандидата на крайнодясната партия "Национален сбор", предаде Франс прес.

Досегашният кмет от левицата Беноа Паян печели от 53 до 56,2% от гласовете на избирателите, сочат прогнозни резултати. Кандидатът на "Национален сбор" Франк Алисио печели от 39,1 до 41,5%.

Кандидатката на десните и центристките сили Мартин Васал получава 5%.