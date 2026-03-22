„Изключително горд и радостен съм да бъда футболист номер 2 на България“, каза халфът на Лудогорец Ивайло Чочев

Полузащитникът на Лудогорец (Разград) Ивайло Чочев отново е Футболист номер 2 на България, след като стъпи на втората позиция през 2015-а година. В днешната церемония за Футболист на България за 2025-а година той съчета второто място след Илия Груев (Лийдс) с наградата за най-добър полузащитник, където беше категоричен победител. Чочев събра 168 точки, с 18 по-малко от Груев. При халфовете пък изпревари категорично съотборника си Петър Станич с 54 срещу 20.

„Аз съм изключително радостен да спечеля приза за най-добър полузащитник след толкова много качествени халфове във всички клубове. За мене това е голяма чест, а да съм футболист номер 2 на България, е излишно да коментирам! Изключително съм горд с това и радостен с този резултат“, започна усмихнатият Чочев. „Значи вие, журналистите, сте оценили така това, което аз правя“.

През 2015-а година Чочев беше 2-и след Ивелин Попов, а през 2022-а и през 2023-а година остана на 3-ото място.

„Стремя се да държа едно ниво, да се представям добре, въпреки че вече понапреднах с годините. Но пак казвам – това, което ми предоставя Лудогорец като условия и като клуб, ме задължава да показвам най-доброто, на което съм способен“.

Чочев говори и за шансовете на отбора му да триумфира отново с титлата, след като през тази година предимството е на страната на Левски, а кръговете до края намаляват.

„Разбира се, че колкото по-малко мачове остават, шансовете ни намаляват. Но това не означава, че ние сме се отказали, защото във всеки един мач излизаме за победа, ще се борим и накрая ще видим докъде ще ни стигнат силите. Да, имаме и два мача за Купата с ЦСКА. Това може би е плюс, защото тези мачове ще ни държат в добра кондиция. Ще срещнем много силния отбор на ЦСКА, много добър състав. А това значе трябва да покажем най-доброто от себе си. Защото когато играеш такива мачове на високо ниво, отборът влиза във всеки двубой много добре подготвен“, каза още Чочев.

Но той се бори и за личен приз, тъй като заедно с Евертон Бала от Левски водят в класирането при голмайсторте с по 15 гола. Мамаду Диало от ЦСКА 1948 е на 3-ото място с 14, а Леандро Годой е с 12. Но Чочев влезе в медийното внимание, след като на мача със Спартак (Варна) отстъпи правото да изпълни дузпа на Ерик Биле. Разградчани спечелиха с 5:1, а Биле оформи крайния резултат от 11-те метра в добавеното време.

„Голмайсторският приз не ми е толкова важен, защото на първо място за мене е отборът да побеждава. Пак казвам – Ерик Биле играе нападател, от доста време не е вкарвал гол и мисля, че беше важно да отбележи. И така да си върне малко самочувствието, защото имаме сега доста важни мачове, в които той трябва да помогне. Имаше и други момчета, които имаха нужда да изпълнят тази дузпа, но няма как всички. И тогава предоставихме на него, защото играе нападател. Има още доста мачове напред и да се надяваме, че аз ще продължа да вкарвам, не само от дузпи“, завърши Чочев.