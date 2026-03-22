Подробно търсене

Кандидатът на левицата води във втория тур на местните избори в Париж

Валерия Динкова
Илюстративна снимка: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Париж,  
22.03.2026 22:41
 (БТА)

Левицата запазва кметския си пост в Париж с лекота, предаде Франс прес, позовавайки се на три прогнозни резултата, сочещи сходни стойности.

Вторият тур на местните избори във френската столица - най-големия град в страната - управлявана от левицата от 25 години, беше силно очакван, а резултатите бяха смятани за несигурни.

Според прогнозите социалистът Еманюел Грегоар, слабо известен на широката общественост, но тясно свързан с управлението на града от години, печели между 50 и 53 процента от гласовете, докато кандидатката на десницата и бивша министърка Рашида Дати получава подкрепата на между 37% и 40% от избирателите.

/ВД/

Свързани новини

22.03.2026 22:01

Бившият френски премиер Едуар Филип бе преизбран за кмет на Хавър

Бившият френски премиер и кандидат за президентските избори догодина Едуар Филип бе преизбран за кмет на Хавър, сочат предварителни резултати от произведения днес втори тур на местните избори във Франция, предаде Франс прес. Филип, който бе премиер на президента Еманюел Макрон от 2017 до 2020 г., печели 47% от гласовете на избирателите.
22.03.2026 09:44

Франция гласува на балотаж на местните избори при оспорвана надпревара

Французите гласуват на втория тур на местните избори, който се очертава като оспорван в големи градове като Париж, Марсилия, Лион и Тулуза, на фона на разединена левица и засилващо се влияние на крайната десница, съобщи Франс прес.
22.03.2026 01:30

Във Франция се произвежда вторият тур на местните избори

Във Франция се произвежда вторият тур на местните избори, възприемани като тест за изборните нагласи в очакване на президентския вот догодина, предадоха френските медии. По традиция всяка избирателна листа, която премине 10 процента на първия тур,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:12 на 22.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация