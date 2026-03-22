site.bta"Победихме, защото бяхме добри на контраатака", заяви треньорът на баскетболния Спартак Плевен Желко Лукаич
"Победихме, защото бяхме добри на контраатака", каза старши треньорът на Спартак Плевен Желко Лукаич след домакинската победа над гостуващия Миньор 2015 Перник със 106:69 в мач от 26-тия кръг на Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ).
Той е доволен от енергията, която неговите играчи са показали и на игрището, и на резервната скамейка. За това е допринесла и публиката, дошла в зала "Балканстрой". Добрият краен резултат се дължи и на нея, освен направените над 20 контраатаки.
Лукаич очаква тази енергия да бъде запазена и за предстоящите мачове. Той вече започва да мисли за следващата среща, след по-малко от три дни. Специалистът се надява отборът му да издържи на натоварения цикъл до края на април, защото и другите тимове също ще имат натоварена програма, а тя не може да се променя.
За предстоящия на 25 март мач срещу Берое Стара Загора Лукаич коментира, че е гледал тяхната последна среща. Те играят бърз баскетбол, влизат бързо в нападение и при завършващите атаки. Желко Лукаич заяви, че ще се опита наложи концентрация сред играчите върху това за двубоя между двата тима и Спартак да не позволи на старозагорци да покажат своята игра. Надява се още отборът му да излезе със свежи сили.
/КМ/
