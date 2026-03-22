Пегула продължава напред, Свитолина и Паолини отпаднаха на турнира по тенис УТА 1000 в Маями

Мирослав Димитров
AP Photo/Mark J. Terrill
Маями,  
22.03.2026 22:44
 (БТА)

Американската тенисистка Джесика Пегула победи канадката Лейла Фернандес с 6:2, 6:2 в третия кръг на турнира по тенис на твърда настилка УТА 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Петата в схемата Пегула се наложи за малко повече от час игра и се класира за четвъртия кръг, където ще срещне румънката Жаклин Кристиан, която в оспорван мач надигра руската тенисистка Екатерина Александрова с 6:3, 4:6, 7:6(5). 

Осмата в схемата Елина Свитолина от Украйна изненадващо загуби от американката Хейли Баптист с 3:6, 5:7.

В следващия кръг Баптист ще се изправи срещу латвийката Елена Остапенко, която победи седмата в света италианка Джазмин Паолини с 5:7, 6:2, 7:5.

/МД/

