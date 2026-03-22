Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Израелската армия заяви, че очаква още няколко седмици сражения срещу "Хизбула" и Иран

Божидар Захариев
Карта на Израел - изображение: АП
Йерусалим,  
22.03.2026 21:42
 (БТА)
Етикети

Израел следва да очаква още няколко седмици на сражения срещу "Хизбула" и Иран, заяви днес говорителят на израелската армия Ефи Дефрин, цитиран от Франс прес.

"С всеки изминал ден все повече отслабваме терористичния режим (на Иран, бел. АФП). Няма да позволим на терористичния режим и на неговите подизпълнители да са заплаха за гражданите на Израел", каза говорителят, чието обръщение бе излъчено по телевизията.

"Граждани на Израел, очакват ни още няколко седмици на сражения срещу Иран и "Хизбула", каза говорителят.

По-рано тази вечер началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир заяви, че израелските въоръжени сили ще засилят наземните си операции и ударите в Ливан.

"Операцията срещу терористичната организация "Хизбула" едва започва (. . .) Става дума за дълга операция и ние сме подготвени за нея", се казва в изявление на Замир.

"Готвим се да засилим целевите наземни операции и ударите, в съответствие със структуриран план. Няма да спрем, докато заплахата не бъде отблъсната далеч от границата и не бъде гарантирана дългосрочна сигурност за жителите на Северен Израел", каза още началникът на генералния щаб.

/БЗ/

Свързани новини

22.03.2026 18:16

Израел порази днес ключов мост, свързващ Южен Ливан с останалата част от страната

Израел порази днес ключов мост, свързващ Южен Ливан с останалата част от страната, след като израелската армия получи нареждане да унищожи всички мостове над река Литани и да ускори унищожаването на жилищни сгради близо до границата на Ливан с Израел, предаде Ройтерс.
22.03.2026 14:19

Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на войната, 92% от които са били прехванати, заяви израелската армия

Иран е изстрелял повече от 400 балистични ракети по Израел от началото на израелско-американската военна операция срещу Ислямската република, 92% от които са били прехванати, заяви говорителят на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) подполковник Надав Шошани, цитиран от Франс прес.
22.03.2026 11:56

Израел е инструктирал армията си да ускори разрушаването на ливански жилища в зоната на бойни действия

Израелският министър на отбраната Израел Кац съобщи, че с премиера Бенямин Нетаняху са разпоредили на армията да ускори разрушаването на ливански жилища в зоната на бойни действия, с цел да бъдат неутрализирани заплахите за израелските населени места, съобщи Ройтерс.
22.03.2026 08:52

Няколко експлозии са били чути в Йерусалим

Няколко експлозии са били чути в Йерусалим, след като израелската армия предупреди за изстреляни ракети от Иран, насочени към централната част на Израел, съобщи Франс прес.
22.03.2026 04:16

Над 1500 души са загинали в Иран през първите три седмици от войната, съобщиха иранските власти

Над 1500 души са загинали в Иран от началото на американско-израелската война срещу страната преди три седмици, съобщи в събота Държавното радио и телевизия на Ислямската република (ИРИБ), позовавайки се на данни на иранското здравно министерство,
22.03.2026 01:33

Бенямин Нетаняху се закани да „продължи да нанася удари“ по Иран след „много трудна вечер“ за Израел

Премиерът Бенямин Нетаняху обеща, че Израел „ще продължи да нанася удари“ по Иран „на всички фронтове“, след ирански ракетни удари по два израелски града в южната част на страната в събота, които раниха около сто души, предаде Франс прес. „Това е
22.03.2026 00:58

Иранска ракета удари израелския град Арад, най-малко 59 души са ранени

Пряко попадение на иранска ракета в центъра на град Арад, Южен Израел, причини в събота вечерта големи щети и рани най-малко 59 души, съобщиха израелските спасителни служби, информира Франс прес. След като по-рано в събота вечер ракета удари Димона,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:10 на 22.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация