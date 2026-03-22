Израелската армия заяви, че очаква още няколко седмици сражения срещу "Хизбула" и Иран

Израел следва да очаква още няколко седмици на сражения срещу "Хизбула" и Иран, заяви днес говорителят на израелската армия Ефи Дефрин, цитиран от Франс прес.

"С всеки изминал ден все повече отслабваме терористичния режим (на Иран, бел. АФП). Няма да позволим на терористичния режим и на неговите подизпълнители да са заплаха за гражданите на Израел", каза говорителят, чието обръщение бе излъчено по телевизията.

"Граждани на Израел, очакват ни още няколко седмици на сражения срещу Иран и "Хизбула", каза говорителят.

По-рано тази вечер началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир заяви, че израелските въоръжени сили ще засилят наземните си операции и ударите в Ливан.

"Операцията срещу терористичната организация "Хизбула" едва започва (. . .) Става дума за дълга операция и ние сме подготвени за нея", се казва в изявление на Замир.

"Готвим се да засилим целевите наземни операции и ударите, в съответствие със структуриран план. Няма да спрем, докато заплахата не бъде отблъсната далеч от границата и не бъде гарантирана дългосрочна сигурност за жителите на Северен Израел", каза още началникът на генералния щаб.