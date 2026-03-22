"Не играхме добре в защита", каза наставникът на баскетболния Миньор 2015 Ивица Вукотич след загубата от Спартак Плевен

"Не играхме добре в защита", каза старши треньорът на баскетболния Миньор 2015 Ивица Вукотич след загубата от домакина Спартак Плевен със 106:69 в мач от 26-тия кръг на Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ).

Той добави, че днес тимът му не е имал ден. Отборът от Плевен е играл по-добре, особено в защита, но и в нападение. Според Вукотич в момента Спартак Плевен е отборът с най-доброто нападение в лигата. Освен това ротацията на Миньор 2015 е била сравнително ограничена. Имат двама играчи със счупени носове, но Вукотич не иска да използва това като оправдание.

На момчетата от Миньор 2015 сега предстои домакински мач на 25 март срещу Балкан Ботевград.

Затова няма много време, за да тъжат по днешната загуба или да се радват при победа. Предстоят още тежки мачове през няколко дни, каза още Ивица Вукотич, който сподели мнението на треньора на Спартак Желко Лукаич, че предстоящата програма важи за всички тимове в НБЛ.

За мача срещу Балкан треньорът на Миньор 2015 е на мнение, че ще бъде труден, но домакинството би трябвало да е предимство. Вукотич разчита в следващите няколко срещи да извоюват максимално повече точки, за да бъдат в по-добра позиция за предстоящите плейофи. Той не е сигурен на 100 процента, че тимът му ще се класира за тях, но ще се стреми докрай.

В края Ивица Вукотич пожела на Спартак Плевен да побеждава и пълни всички зали, където играе.