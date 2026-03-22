„Ако продължавам така, вероятно ме очакват още по-хубави неща“, щастлив е Футболист номер 1 на България за 2025-а година Илия Груев

След три поредни втори места в анкетата „Футболист на годината“ в Бългория, полузащитникът на английския Лийдс Юнайтед Илия Груев-младши най-после е на върха, след като събра 184 точки. Той изпревари Ивайло Чочев от Лудогорец, който остана втори. Кирил Десподов, който беше пет пъти на най-високото стъпало, сега е трети. Груев остана 2-и през 2022-а, 2023-а и през 2024-а година.

Груев е син на бившия полузащитник на Левски, Локомотив (София), Нефтохимик (Бургас) и германския Дуисбург със същото име и също е щастлив да види сина си награден.

„Кой е по-щастлив? Аз или баща ми? Добър въпрос, благодаря“, каза Груев и се засмя в интервюто пред медиите след края на церемонията в хотел „Hyatt Regency Sofia“. „Баща ми вероятно е много горд, че аз съм Футболист на годината, но и аз съм много горд и щастлив. Още не съм говорил с него. Знам, че е гледал церемонията, но сега като свърши всичко тук, ще му се обадя“.

„Не, в Лийдс не знаят. Дори не знаеха, че днес е церемонията, но и аз самият не знаех дали ще съм първи или не. Така че и в Лийдс сега ще видят новината. Аз просто се радвам много, че хората оценяват това, което правя в Англия във Висшата лига и го виждат. Хората си дават гласовете и това ме радва. Аз само си знам колко е трудно и през какви трудности съм минавал, за да съм тука в момента. Сега съм на 25 години и искам да продължавам да се развивам и да ставам все по-добър футболист“.

Груев на 6-и май ще навърши 26 години и до момента кариерата му е преминала през два отбора – Вердер (Бремен) и английския Лийдс, с който заедно влезе от Лига Чемпиъншип (второ ниво) в елита.

„Горд съм с това, че играя във Висшата лига, но бих казал, че съм горд и от това как хората, семейството ми и приятелите ми виждат какво правя и също се гордеят с мене, че съм футболист на високо ниво. Но и че се гордеят с човека Илия Груев“.

За целите си през започналата преди три месеца 2026-а година той каза, че се надява да върви в същата посока: „Да, искам да продължавам. Мисля, че когато човек спечели такъв хубав трофей се амбицира да постига още по-хубави неща. Ако продължавам така и на това ниво, вероятно още по-хубави неща ще ме очакват“.

Попитан защо няма да пътува с националния отбор на турнето в Индонезия, на което тимът заминава утре, той отговори: „Това са лични мои причини и се надявам да уважите мнението ми, че повече няма да коментирам тази тема“.

Груев и играещият в Германия нападател Лукас Петков обявиха преди дни в мейли до БФС, че ще пропуснат тази възможност за мачовете със Соломоновите острови и евентуално с домакините от Индонезия заради „лични причини“.