Светослав Вуцов заяви, че наградата за най-добър вратар му носи допълнителна отговорност и иска да стане шампион, дори и без „сухи мрежи“

Вратарят на Левски (Сф) Светослав Вуцов буквално отвя конкуренцията за приза на своя пост, след като събра 73 точки. Той става вратар номер 1 в България за трети път, а на днешната церемония за "Футболист на годината" той получи наградата от доскорошния си съотборник и опитен колега Георги Петков. След него се наредиха Димитър Евтимов (ЦСКА) с 4 и Леви Нтумба (Славия) с едва три точки. Вуцов имаше една турболентна година, която му осигури трансфер от Славия в Левски, а малко по-късно и нaпусна националния отбор.

„За мене тази награда е една допълнителна отговорност, тъй като я печеля за трети път в моята кариера. И може би това е най-сладката награда от трите, защото годината не започна по възможно най-добрия начин за мене. В първите три месеца не бях в игра, понеже имах проблеми със Славия. След това направих трансфер, но след това всичко се нареди по възможно най-добрия начин и искам да благодаря на първо място на ръководството на Левски, че повярва в мене и ме привлече, и след това на съотборниците за отношението към мене както на терена, така и извън терена във всеки един ден“, заяви Вуцов пред журналистите след като напусна залата.

А дали разликата в точките и доминацията допълват сладостта от наградата?

„Доколкото знам гласуването го правят журналистите. Така че благодаря, че сте оценили моето представяне през годината толкова подобаващо. Това ме прави горд, но и също така е една отговорност, че не трябва да спирам да се развивам. И всеки ден да работя повече и повече, за да затвърдя мнението. Пожелавам си единствено да съм жив и здрав и нищо друго. А в личен план моята половинка, която е тука с мене, да продължава да ме търпи и да ме обича“.

Левски води в класирането и е основен фаворит за шампионската титла през тази година. Беше попитан младият страж колко сухи мрежи ще трябва да направи, за да помогне за златните медали. „Дай Боже да стигнем до там, но и без сухи мрежи, ако си постигнем целта, аз ще бъда много щастлив“.

„В съблекалнята си говорим на всякакви теми по принцип и най-вече си говорим за мача, който ни предстои“, завърши Вуцов.