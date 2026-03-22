Дясноцентристката "Словенска демократическа партия" води при частично преброени гласове на парламентарните избори в Словения

Опозиционната дясноцентристка "Словенска демократическа партия" води при частично преброени гласове на парламентарните избори в Словения, съобщи днес председателят на Държавната избирателна комисия Петър Голоб. Това оставя управляващата лявоцентристка партия "Движение Свобода" на второ място засега.

"При преброени 45,21 процента от гласовете на изборите за парламент биха влезли седем листи", посочи Голоб. "Засега на първо място е "Словенската демократическа партия" с 29,28 процента, а на второ място е "Движение Свобода“ с 27,89 процента".

На трето място е коалицията около "Нова Словения" с 9,8 процента. Следват "Социалдемократи" с 6,73 процента, „Демократи“ с 6,67 процента, "Ресница" с 5,56 процента, „Левица“ и „Весна“ с 6,85 процента.

"При преброени 45,21 процента от гласовете смятам, че резултатите ще се променят в следващите минути, затова ще продължаваме да публикуваме на всеки пет минути", каза още председателят на комисията.

Водещото място на "Словенската демократическа партия" е изненадващо на този етап, тъй като последните проучвания на общественото мнение и екзитполовете поставиха "Движение Свобода" на първо място.

Над 3000 избирателни секции отвориха днес врати в цялата страна за редовните парламентарни избори. Словенските граждани могат да използват правото си на глас до 19 ч. местно време.

Гласоподавателите избираха днес измежду 1185 кандидати и 17 партии и коалиции за 90 депутатски места. Общо 81 705 души са гласували на предварителните избори, които се проведоха от вторник до четвъртък.

Партиите, които участваха в изборната надпревара днес, бяха управляващата партия "Движение Свобода" (ДС), опозиционната "Словенска демократическа партия" (СДП), коалицията на партиите "Нова Словения" (НС), "Словенска народна партия" (СНП) и "Фокус", "Социалдемократи" (СД), коалицията на партиите "Левица" и "Весна", "Демократите", "Ресница", "Гласът на пенсионерите", "Надежда", коалиция "Алтернатива за Словения", "Ние, социалистите", "Пиратската партия на Словения", "Прерод", "Словенска национална партия" (СНП), коалицията на "Зелените" и "Партията на поколението", "Решение" и "Слога".