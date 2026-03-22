Щутгарт победи Аугсбург в мач със седем гола в Бундеслигата и е трети в класирането

Щутгарт надигра Аугсбург с 5:2 при гостуването си в последния мач от 27-ия кръг на Бундеслигата. "Швабите" си гарантираха успеха още преди почивката, когато вкараха три безответни гола чрез Дениз Ундав, Томас Тиаго и Николас Нарти.

Фабиан Ридер намали за баварците в 57а-ата минута, а Ундав вкара втория си гол за Щутгарт.

До края на мача Антон Каде отбеляза два за Аугсбург, а в 83-ата минута Ермедин Демирович оформи крайното 5:2 за Щутгарт.

Благодарение на успеха Щутрагт излезе на трето място във временното класиране с 53 точки, като изостана на осем от втория Борусия Дортмунд, но има преднина от три пред РБ Лайпциг и Хофенхайм. Аугсбург е десети с 31 точки.



Първенство на Германия по футбол, срещи от 27-ия кръг на Бундеслигата:

Майнц 05 - Айнтрахт Франкфурт - 2:1 Санкт Паули - Фрайбург - 1:2 Аугсбург - Щутгарт - 2:5 от събота: Байерн Мюнхен - Унион Берлин - 4:0 Волфсбург - Вердер Бремен - 0:1 Хайденхайм - Байер Леверкузен - 3:3 Кьолн - Борусия Мьонхенгладбах - 3:3 Борусия Дортмунд - Хамбургер ШФ - 3:2 от петък: РБ Лайпциг - Хофенхайм - 5:0 Байерн Мюнхен води в класирането със 70 точки, Борусия Дортмунд е втори с 61, пред Щутгарт с 53, РБ Лайпциг и Хофенхайм с по 50 точки, Байер Леверкузен с 46 и други.