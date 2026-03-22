Щутгарт победи Аугсбург в мач със седем гола в Бундеслигата и е трети в класирането

Христо Бонински
Снимка: Harry Langer/dpa via AP
Аугсбург,  
22.03.2026 22:29
 (БТА)

Щутгарт надигра Аугсбург с 5:2 при гостуването си в последния мач от 27-ия кръг на Бундеслигата. "Швабите" си гарантираха успеха още преди почивката, когато вкараха три безответни гола чрез Дениз Ундав, Томас Тиаго и Николас Нарти.

Фабиан Ридер намали за баварците в 57а-ата минута, а Ундав вкара втория си гол за Щутгарт.

До края на мача Антон Каде отбеляза два за Аугсбург, а в 83-ата минута Ермедин Демирович оформи крайното 5:2 за Щутгарт.

Благодарение на успеха Щутрагт излезе на трето място във временното класиране с 53 точки, като изостана на осем от втория Борусия Дортмунд, но има преднина от три пред РБ Лайпциг и Хофенхайм. Аугсбург е десети с 31 точки. 


Първенство на Германия по футбол, срещи от 27-ия кръг на Бундеслигата:

Майнц 05 - Айнтрахт Франкфурт   - 2:1
Санкт Паули - Фрайбург          - 1:2
Аугсбург - Щутгарт              - 2:5

от събота:
Байерн Мюнхен - Унион Берлин    - 4:0
Волфсбург - Вердер Бремен       - 0:1
Хайденхайм - Байер Леверкузен   - 3:3
Кьолн - Борусия Мьонхенгладбах  - 3:3
Борусия Дортмунд - Хамбургер ШФ - 3:2   

от петък:
РБ Лайпциг - Хофенхайм          - 5:0

Байерн Мюнхен води в класирането със 70 точки, Борусия Дортмунд е втори с 61, пред Щутгарт с 53, РБ Лайпциг и Хофенхайм с по 50 точки, Байер Леверкузен с 46 и други.

/ХБ/

22.03.2026 20:31

Фрайбург надигра Санкт Паули като гост в Бундеслигата

Отборът на Фрайбург спечели гостуването си на Санкт Паули в Хамбург с 2:1. Данел Синани изведе Санкт Паули напред в резултата в средата на първата част. Фрабург нанесе своя удар през второто полувреме, като Игор Матанович се разписа два пъти за
22.03.2026 18:31

Майнц 05 се наложи над Айнтрахт Франкфурт в Бундеслигата с гол в 89-ата минута

Отборът на Майнц 05 прекъсна неубедителната си серия в германския шампионат с домакинска победа над Айнтрахт Франкфурт с 2:1 в двубой от 27-ия кръг. Майнц е 11-и във временното класиране с 30 точки
21.03.2026 21:32

Борусия Дортмунд направи обрат срещу Хамбургер ШФ в мач с пет гола

Тимът на Борусия Дортмунд направи впечатляващ обрат от 0:2 до 3:2 срещу Хамбургер Шпорт Ферайн на своя стадион. Гостите започнаха много по-добре мача, като Филип Отеле и Самби Локонга вкараха за 2:0 за тима от Хамбург. Малко преди почивката Феликс
21.03.2026 08:03

РБ Лайпциг постигна убедителна победа над гостуващия Хофенхайм в мач от 27-ия кръг на Бундеслигата

„Това беше много важен мач. Знаехме какъв е залогът след загубата ни в Щутгарт. Насладихме се на победата и точките. На този етап става въпрос за точки“, каза Баумгартнер пред Sky TV.

