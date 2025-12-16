Отличиха най-добрите спортисти на Видин за 2025 година

Най-добрите състезатели на Видин за 2025 година бяха наградени тази вечер по време на традиционния Бал на спортиста.

"Скъпи спортисти, спечелените от вас купи и медали, извоюваната слава от национални и международни състезания са повод за гордост и признание за упорития ви труд и постоянство. За нас е чест, че във Видин се раждат и тренират толкова много способни и целеустремени спортисти", каза в приветствието си заместник-кметът Борислава Борисова. Бих искала да изкажа своите благодарности и към вашите треньори за високия професионализъм и отдаденост, добави тя.

Тази година спортните клубове са номинирали общо 60 спортисти. По конкретни критерии експертна комисия е определила две почетни десетки за състезатели до и над 16-годишна възраст.

С титлата Спортист №1 на Видин за 2025 година при състезателите над 16 години са отличени двама представители на кану-каяка – Преслав Симеонов и Кристиян Георгиев.

При по-малките състезатели Спортист №1 на Видин за 2025 година е Емануела Илиева от Спортен клуб (СК) "Борба, самбо, джудо" с треньор Цветелина Цветанова.

За треньор на годината бе обявен Радослав Каменов от Спортен клуб по водни и гребни спортове "Бонония".

На церемонията бяха връчени и няколко специални награди. Община Видин отличи трима гребци, записали престижни класирания в международни състезания по кану-каяк за ветерани - Елена Петкова, Лариса Найденова и Илия Илиев. За най-перспективен млад състезател бяха наградени Нанси Николова от СК "Бъдин – джудо 2016" и Даниел Радулов от Баскетболен клуб "Видабаскет".

Най-добър футболист на Видин за 2025 година е Николай Цветков от Общински футболен клуб "Бдин 1923". Най-добрият баскетболист тази година е Алън Куршумов от "Видабаскет".

С плакет за заслуги към видинския спорт посмъртно бе отличен дългогодишният треньор по самбо и смесени бойни изкуства Любомир Гешев – основател и председател на СК "Бъдин - ММА".

В награждаването на най-добрите видински спортисти участваха още председателят на Общинския съвет на Видин Светослав Славчев, заместник-кметовете Мартин Дончев, Десислава Тодорова и Румен Лилов, секретарят на Общината Емилиян Енчев, членовете на Постоянната комисия за работа с децата, младежта, спорта и туризма към Общинския съвет на Видин – Стефан Стефанов, Иван Йотов, Виолета Панайотова и Милен Милчев, директорът на Общинското предприятие "Спортни имоти" Юлиян Иванов.

Участниците и гостите на церемонията бяха поздравени с изпълнения на девойките от Спортен клуб "Елит ТИМ".