Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Окръжният съд във Варна ще разгледа искания за промяна мерките за неотклонение на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев
Снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Варна,  
16.12.2025 14:06
 (БТА)

Варненският окръжен съд ще разгледа утре постъпилите молби от защитниците на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев за преразглеждане на определените им мерки за неотклонение, съобщиха днес от пресслужбата на съда.

С определения на Софийския апелативен съд от октомври тази година двамата бяха освободени от ареста и пуснати под домашен арест. Адвокатите на съветниците са подали молби мерките им за неотклонение да бъдат отменени или заменени с по-леки – подписка или парична гаранция.

Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха задържани заедно с кмета на Варна Благомир Коцев в началото на юли по разследване за корупционно престъпление. На 12 юли Софийският градски съд постанови те да бъдат оставени в ареста. На 9 октомври Апелативният съд в столицата реши те да бъдат поставени под домашен арест.

/АБ/

