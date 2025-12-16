Благотворителната кампания на Сдружение "Заедно можем повече" в Петрич продължава с набирането на хранителни продукти

Благотворителната кампания "Коледа заедно" на Сдружение "Заедно можем повече" в Петрич продължава с набирането на хранителни продукти с дълъг срок на годност. Това съобщиха за БТА от ръководството на сдружението.

Продуктите трябва да бъдат трайни, а даренията ще се приемат до 20 декември. Желаещите да дарят продукти могат да го направят в обектите, обявени на страницата на сдружението, или да потърсят информация и съдействие на телефон: 0898454700.

В рамките на кампанията се приемат консерви, ориз, брашно, кашкавал, сирене, олио, захар и други. БТА припомня, че на благотворителен базар, организиран от сдружението с подкрепата на Община Петрич, бяха събрани почти 29 хиляди лева. Средствата ще бъдат насочени към подпомагане на нуждаещи се семейства от общината чрез осигуряване на празнични пакети и продукти от първа необходимост за коледните празници.

Като продължение на кампанията предстои благотворителен търг. В него ще бъдат включени тениска, подписана от Христо Стоичков, тениска на ПФК ЦСКА с автографи на отбора, тениска на Борислав Рупанов от ПФК Левски, както и ленти от олимпийската шампионка по художествена гимнастика Симона Дянкова.

От Сдружение „Заедно можем повече“ изразяват надежда, че чрез обединените усилия на институции, доброволци и граждани тази година ще бъдат подпомогнати още повече нуждаещи се домакинства в навечерието на коледните празници. Миналата година чрез инициативата бяха подпомогнати над 550 семейства.

За първи път благотворителната кампания е организирана през 2009 г. и се разраства благодарение на активната подкрепа на доброволци, местни организации и представители на бизнеса в Петрич.