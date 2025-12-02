Подробно търсене

След скандал пред механа във Враца един пострадал е в болница

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
ОД на МВР – Враца. Снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова (архив)
Враца,  
02.12.2025 12:02
 (БТА)

След скандал пред механа във Враца един пострадал, ранен с нож, е в болница, се съобщава в бюлетина на Областната дирекция на МВР.

Вчера в 2:40 ч. е получен сигнал на телефон 112 за нанесени рани с нож на 25 годишен мъж от село Чирен. 

Инцидентът е станал пред входа на механа във Враца, след скандал между няколко посетители, допълват от полицията. Пострадалият е транспортиран в Многопрофилната болница за активно лечение „Христо Ботев“, като за живота му няма опасност. По случая е образувано досъдебно производство. 

 

 

