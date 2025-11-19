Община Сатовча се сдоби с нова линейка, която вече е на разположение за транспорт на болни, трудноподвижни и починали жители на населените места в общината. Това съобщиха от Общинската администрация. Превозното средство е закупено от Германия, за да бъде възобновено изпълнението на услугата, прекъсната след пътнотранспортно произшествие с досегашната линейка.

Новата линейка е модерно оборудвана и с добри технически характеристики, което позволява безопасно и своевременно обслужване на населението, коментира кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов.

Общината очаква да получи и още една линейка, предоставена като дарение от Анелия Чолева, жител на село Плетена, която в момента живее и работи в Испания, информират от Общинска администрация Сатовча. Дареното превозно средство ще бъде предназначено за нуждите на село Плетена, но по решение на дарителя ще може да бъде използвано и от жители на всички населени места на територията на общината.

Кметът д-р Мименов изрази благодарност към дарителя от името на общинското ръководство и жителите на село Плетена за жеста и желанието ѝ да бъде в помощ на цялата община.