Подробно търсене

Община Сатовча се сдоби с нова линейка

Кореспондент на БТА в Гоце Делчев Елена Рускова
Община Сатовча се сдоби с нова линейка
Община Сатовча се сдоби с нова линейка
БТА, архив. Снимка: Павлина Дудева/БТА (БТ)
Сатовча,  
19.11.2025 11:40
 (БТА)

Община Сатовча се сдоби с нова линейка, която вече е на разположение за транспорт на болни, трудноподвижни и починали жители на населените места в общината. Това съобщиха от Общинската администрация. Превозното средство е закупено от Германия, за да бъде възобновено изпълнението на услугата, прекъсната след пътнотранспортно произшествие с досегашната линейка.

Новата линейка е модерно оборудвана и с добри технически характеристики, което позволява безопасно и своевременно обслужване на населението, коментира кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов.

Общината очаква да получи и още една линейка, предоставена като дарение от Анелия Чолева, жител на село Плетена, която в момента живее и работи в Испания, информират от Общинска администрация Сатовча. Дареното превозно средство ще бъде предназначено за нуждите на село Плетена, но по решение на дарителя ще може да бъде използвано и от жители на всички населени места на територията на общината.

Кметът д-р Мименов изрази благодарност към дарителя от името на общинското ръководство и жителите на село Плетена за жеста и желанието ѝ да бъде в помощ на цялата община.

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:47 на 19.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация