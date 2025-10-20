Сблъсъци между граждани и жандармерия забавиха началото на изслушване по дело, свързано с университетската диплома на Екрем Имамоглу

Сблъсъци между граждани и жандармерия доведоха до забавяне на началото на изслушване по дело, свързано с университетската диплома на арестувания през март и по-късно отстранен от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщи сайтът Хаберлер.

През март Истанбулският университет анулира дипломата на Имамоглу, посочвайки нередности по време на прехвърлянето му от университет в Северен Кипър. Малко след това турската прокуратура започна разследване срещу него по обвинения във фалшифициране на документи, като поиска до осем години и девет месеца затвор и налагане на забрана за политическа дейност на Имамоглу. Първото изслушване по делото бе през септември, като на него съдът не взе окончателно решение и отложи делото за 20 октомври.

Преди днешното заседание, което се провежда в затвора „Мармара“ в Силиври, се стигна до напрежение между група граждани, които искаха да влязат в залата, и жандармерията, отбелязва Хаберлер. Част от събралите се граждани преодоляха бариерите и стигнаха до предната част на съдебната зала, а при опита на жандармерията да ги върне се стигна до сблъсъци. След инцидентите мерките за сигурност в района бяха засилени и входовете към съдебната зала бяха временно затворени, което доведе до отлагане на началото на изслушването.

Очаква се съдебното заседание да започне след успокояването на ситуацията, отбелязва Хаберлер.

Съгласно турското законодателство, университетската диплома е едно от условията за кандидатиране за президент. Основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) - твърди, че както анулирането на дипломата, така и делото са умишлени опити да се блокира пътят на Имамоглу към президентска надпревара, отбелязва „Хюриет дейли нюз“.

Задържането на Имамоглу, който отрича обвиненията, предизвика вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам. Същевременно Имамоглу бе избран за официален кандидат на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) за изборите за президент в Турция през 2028 година. Анулирането на университетската му диплома през март обаче му пречи да се кандидатира на президентски избори.