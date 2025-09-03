Участие на бившите румънски премиери Адриан Нъстасе и Виорика Дънчила на Парада на победата в Китай предизвика скандал в Букурещ

Бившите премиери от румънската Социалдемократическа партия Адриан Нъстасе и Виорика Дънчила присъстваха в Пекин на Парада на победата. Двамата се появиха на снимки редом с лидери като Владимир Путин (Русия), Ким Чен Ун (Северна Корея) и Си Цзинпин (Китай), предават местните медии. Това стана повод за скандал в Румъния.

Първата официална реакция дойде от външната министърка Оана Цою. „Румъния не е и не може да бъде представлявана от политици, които днес заемат почетно място на снимка до Путин“, заяви тя в интервю за Диджи24. По думите й румънското посолство в Китай е получило официална покана, но никой не е присъствал, защото членовете на правителството се дистанцират от „практиките на Владимир Путин“.

„Вярвам, че двама души, дори и да са били високопоставени лица, имат свободата да правят това, което сметнат за подходящо, да посещават събития, които смятат за ценни или които искат да посещават. Те не обвързват Румъния, защото нямат институционално представителство на публична длъжност“, каза премиерът Илие Боложан в интервю за Europa FM.

„Става дума за две лица, които са свободни и които не са действали от името на румънската държава“, коментира за Аджерпрес президентът Никушор Дан. Според него този жест не засяга имиджа на Румъния.

На този фон Китайското посолство в Букурещ благодари в социалната мрежа Фейсбук на Адриан Нъстасе и Виорика Дънчила за участието им в церемониите, организирани в Пекин по случай 80-годишнината от края на Втората световна война. Снимка на двамата бивши министър-председатели е публикувана и на страницата на дипломатическата мисия в интернет.

„На днешното събитие участвах като бивш високопоставен представител, тоест като частно лице. По никакъв начин не исках да представлявам настоящото политическо ръководство. Мисля, че МВнР не разбра, събитието се проведе в Пекин, а не в Москва. Колкото и голямо да е влиянието ми в Китай, не мисля, че мога да реша кого президентът Си трябва да покани в страната си. Точно както не мога да реша кого президентът Тръмп трябва да покани в Аляска. Някой ден ще трябва да обясня по-подробно за значението на паметта във външната политика“, написа Адриан Нъстасе в блога си.

Подобна беше реакцията и на Виорика Дънчила.

„Не аз правя списъка с гости на президента на Китайската народна република. За мен силният момент беше, че президентът на толкова могъща държава ме покани на такова събитие“, каза тя за вестник „Гъндул“. Виорика Дънчила добави, че е загрижена за отношенията на Румъния с Китай и иска те да се развиват. Тя коментира още, че ще участва в събития в други страни, ако бъде поканена.