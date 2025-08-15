Подробно търсене

Турската полиция задържа близо 1700 заподозрени в рамките на мащабна операция срещу разпространението на наркотици

Кристиан Стратев
Снимка:Владимир Шоков/БТА. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
15.08.2025 10:44
 (БТА)

Турската полиция е задържала общо 1695 заподозрени в рамките на мащабна операция срещу разпространението на наркотици, проведена в 73 окръга на страната през последните две седмици, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в социалната мрежа Екс. 

От публикацията на Йерликая става ясно още, че при операцията, в която са участвали над 6 000 служители на турската полиция, са иззети близо 500 кг. наркотици, както и над 780 000 таблетки синтетични наркотици. 

„Борбата срещу наркотиците е усилие, целящо предпазването на нашата младеж, която е гарантът за нашето бъдеще“, написа Йерликая в Екс. 

