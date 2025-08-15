Властите в Северен Кипър удължиха мярката за задържане на петима кипърски гърци, които бяха арестувани миналия месец

Властите на т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която е призната единствено от Анкара, удължиха до 21 август мярката за задържане на петимата кипърски гърци, заради чийто арест Кипър призова за незабавна мобилизация на институциите на Европейския съюз и държавите членки, съобщи в. „Сайпръс мейл“.

Петимата кипърски гърци – две семейни двойки и един мъж, бяха задържани на 19 юли в района на селището Трикомо в окупираната част на острова, където през последните години има интензивно строителство въпреки нерешените проблеми със статута на имотите, които принадлежат официално на кипърски гърци, напуснали зоната след турската инвазия през 1974 г. У задържаните са били открити документи за собственост на недвижими имоти, писаха местните медии.

След задържането на кипърските гърци, говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис заяви, че страната му ще предприеме всички възможни дипломатически действия относно случая. На 11 август Никозия официално повдигна въпроса по време на срещата на външните министри на ЕС, като призова за „оказване на натиск върху Турция за освобождаването на петимата задържани“.

След първоначалното задържане на петимата кипърски гърци, властите в окупираната част на острова постановиха удължаване на мярката за задържане до 14 август, което вчера бе продължено с още 7 дни.

Въпросът за имотите на кипърски гърци в окупираната част на острова е постоянен източник на напрежение между двете общности, а през пролетта посолството на Република Кипър в България сигнализира, че възможността за закупуване на имоти в т.нар. СКТР се рекламира и в България. В тази връзка българското Министерство на външните работи предупреди, че на купувачите на имоти в окупираната зона може да бъде потърсена юридическа отговорност, ако лицето, от което са закупили имота, не е негов законен собственик.