Румъния подкрепя започването на преговори за присъединяване към ЕС с Република Молдова и Украйна до края на 2023 г.

Румъния силно подкрепя започването на преговори за присъединяване с Република Молдова и Украйна до края на годината. Това заяви президентът Клаус Йоханис на неформалната среща на Европейския съвет, която се провежда в Гранада. На нея лидерите от Общността чертаят приоритети за следващите години.

„Нашите дискусии ще определят курса за следващата стратегическа програма на ЕС. Обсъждаме основни теми като устойчивост и конкурентоспособност, миграцията, разширяването на Съюза“, написа президентът в Туитър.

Клаус Йоханис съпредседателства, заедно с министър-председателя на Кралство Норвегия, кръгла маса в рамките на срещата на върха, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с енергията, околната среда и борбата с изменението на климата. Лидери от Исландия, Монако, Словения, Холандия, Чехия, Полша, Сърбия, Малта и Унгария също участваха в тази работна група.

