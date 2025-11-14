Обемът на търговията между Турция и Босна надхвърли сумата от 1 млрд. долара; двете страни актуализираха търговското си споразумение

Турция и Босна и Херцеговина актуализираха търговското споразумение помежду си, за да улеснят митническите процедури, след като обемът на двустранната търговия за първи път надхвърли сумата от 1 милиард долара, съобщи турският информационен сайт „Тюркийе тудей“.

Споразумението актуализира предвижданията на подписан през 2003 г. документ за двустранната търговия. То бе подписано вчера в Сараево от министъра на търговията на Турция Йомер Болат и неговия босненски колега Сташа Кошарац.

Актуализираното споразумение има за цел да намали бюрократичните пречки за компаниите, занимаващи се с трансгранична търговия, и да позволи на производителите по-лесно да се снабдяват с компоненти от различни страни в евро-средиземноморския регион, като същевременно продължат да се ползват от преференциално търговско третиране, отбелязва „Тюркийе тудей“.

Двустранната търговия между Босна и Херцеговина и Турция възлезе миналата година на 1,075 млрд. долара, а турският министър на търговията Йомер Болат изрази увереност, че тя ще продължи да нараства.

На срещи между двете делегации бяха обсъдени стратегии за увеличаване на търговския обмен, насърчаване на взаимните инвестиции и укрепване на сътрудничеството в различни сектори. Йомер Болат подчерта ролята на Турция като център за доставки на кръстопътя между Европа, Близкия изток и Евразия.

Той припомни, че Турция е станала 17-ата икономика в света с номинален БВП от 1,5 трилиона долара и очаква да се изкачи до 16-о място в края на тази година. Страната е привлякла 275 млрд. долара преки чуждестранни инвестиции, каза той.

Президентът на Босненската външнотърговска камара Ахмед Егърлич заяви, че има потенциал за още по-голямо нарастване на обема на двустранната търговия.

Председателят на Борда за икономически отношения между Турция и Босна Хасан Топалоглу описа отношенията между двете страни като надхвърлящи сферата на икономиката.

„Ние сме две страни с едно сърце“, каза Топалоглу, цитиран от „Тюркийе тудей“.