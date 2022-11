Филм на български режисьор печели награди на американски фестивали

Късометражният филм „Blinks“, който е режисьорски дебют на актрисата Мария Бобева, успя да привлече вниманието на редица американски фестивали, информира за БТА BG VOICE.

От New Jersey Film Awards продукцията грабна наградите за най-добър късометражен филм, за операторско майсторство и за главна мъжка роля. От друг фестивал – Skia Film Festival – получи номинация за най-добър късометражен филм, а от Hollywood on the tiber в Италия Мария Бобева спечели и награда за режисьорски дебют.

Кино-лентата разказва за приемните родители и техните трудности в общуването с осиновени деца. Филмът е по действителен случай: историята е за приятел на Бобева, който става приемен баща на 13-годишен тийнейджър.

„Неговата любов към това дете ме накара да напиша този сценарий“, споделя режисьорът.

На филма и целия екип предстоят още фестивали, а Мария, която е в Лос Анджелис от 18 години, вече мисли по новия си проект.

В България тя е участвала в представления в Сатиричния театър и в „Малък градски театър "Зад канала". Завършила е НАТФИЗ в класа на Крикор Азараян, Тодор Колев и Атанас Атанасов.

