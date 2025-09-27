Подробно търсене

Срещу прекомерната регулация на ЕС се обяви германският канцлер Фридрих Мерц

Илиян Цвейн
Срещу прекомерната регулация на ЕС се обяви германският канцлер Фридрих Мерц
Срещу прекомерната регулация на ЕС се обяви германският канцлер Фридрих Мерц
Снимка: AP/Manu Fernandez, архив
Кьолн,  
27.09.2025 05:21
 (БТА)

Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува прекомерната регулация от страна на Европейския съюз, предаде ДПА.

"Знаете, че съм истински убеден европеец, но начинът, по който се развиват нещата в Европейския съюз през последните години, начинът, по който този Европейски съюз регулира все повече и повече, все повече и повече – това не може да продължава така", заяви Мерц снощи по време на конференция в Кьолн.

Когато германското правителство падне от власт всички законодателни проекти, които е инициирало, спират и новото федерално правителство трябва да ги входира отново. Този принцип не съществува в Брюксел, посочи канцлерът.

"Машината на Европейската комисия продължава да работи, продължава да работи, продължава да работи, независимо дали е избран нов парламент или не, дали има нова Комисия или не", каза Мерц и добави: "Сега трябва да сложим пръчка в зъбните колела на тази машина в Брюксел, за да я спрем".

Той подчерта, че не е против Европа, а само има "определено усещане, че хората губят подкрепата си за този велик европейски проект".

/ИЦ/

Свързани новини

25.09.2025 19:43

Фридрих Мерц подкрепя идеята за използването на замразените руски активи за финансиране на украинската армия

Германският канцлер Фридрих Мерц призова в статия в британския в. "Файненшъл таймс" ЕС да използва замразените руски активи за финансиране на украинската армия. Според Мерц с този ход може да се осигури заем за Киев в размер на 140 млрд. евро и да
29.08.2025 22:33

Нов етап за Европа, след като Мерц и Макрон рестартираха „френско-германския мотор“

Германия и Франция приветстваха „европейския нов етап“, след като двете европейски страни съгласуваха икономическата и стратегическата си политика в рамките на разговори на високо равнище в Тулон, като тесните връзки изглежда бяха възстановени след

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:31 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация