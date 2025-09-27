Срещу прекомерната регулация на ЕС се обяви германският канцлер Фридрих Мерц

site.btaСрещу прекомерната регулация на ЕС се обяви германският канцлер Фридрих Мерц
Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува прекомерната регулация от страна на Европейския съюз, предаде ДПА.
"Знаете, че съм истински убеден европеец, но начинът, по който се развиват нещата в Европейския съюз през последните години, начинът, по който този Европейски съюз регулира все повече и повече, все повече и повече – това не може да продължава така", заяви Мерц снощи по време на конференция в Кьолн.
Когато германското правителство падне от власт всички законодателни проекти, които е инициирало, спират и новото федерално правителство трябва да ги входира отново. Този принцип не съществува в Брюксел, посочи канцлерът.
"Машината на Европейската комисия продължава да работи, продължава да работи, продължава да работи, независимо дали е избран нов парламент или не, дали има нова Комисия или не", каза Мерц и добави: "Сега трябва да сложим пръчка в зъбните колела на тази машина в Брюксел, за да я спрем".
Той подчерта, че не е против Европа, а само има "определено усещане, че хората губят подкрепата си за този велик европейски проект".
/ИЦ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина