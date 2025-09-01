ИРНА: Говорителят на иранското външно министерство заяви, че отношенията между Иран и Китай процъфтяват

Говорителят на министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаи заяви, че отношенията между Ислямската република и Китай "процъфтяват“, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

В интервю за официалната китайска информационна агенция Синхуа, взето преди срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), Багаи подчерта споделената историческа връзка между двете страни, която има културни и цивилизационни основи.

И двете страни продължават да развиват и задълбочават отношенията си, като взаимното разбирателство и доверие непрекъснато нарастват, добави той.

"Това са постоянно подобряващи се отношения и ние ценим нашите отношения с Китай“, отбеляза той.

Двете страни са подписали множество споразумения в области като търговията, икономиката, енергетиката, селското стопанство и туризма, отбеляза Багаи, изразявайки оптимизъм за бъдещето на сътрудничеството между Иран и Китай.

"Основата на нашите двустранни отношения е много солидна и двете нации са решени да продължат отличните си двустранни отношения", каза говорителят на външното министерство.

Що се отнася до посещението на иранския президент в Китай, Багаи заяви: „Ще се възползваме от тази възможност, за да насърчим двустранните си връзки с Китай и да проведем срещи с други лидери на участващите държави.“

"ШОС играе положителна роля в осигуряването на приемствеността на международния ред, основан на мултилатерализма и върховенството на закона", заяви дипломатът.

"ШОС е организация със сериозно влияние и може да представлява интересите и безпокойствата на Глобалния Юг", добави той.

Багаи каза, че светът сега е изправен пред общи предизвикателства, породени от едностранчивостта и принудителните мерки, които някои западни страни, по-специално Съединените щати, прилагат срещу развиващите се държави.

ШОС, продължи той, може да играе много важна роля по отношение на осигуряването на ефективна рамка за сътрудничество между страните от Глобалния Юг, гарантирайки интересите на развиващите се страни и осигурявайки приемствеността на международния ред, основан на мултилатерализма, върховенството на закона и нормативните структури, произтичащи от Устава на Организацията на обединените нации.

Държавите, които основават ШОС през 2001 г., са Китай, Казахстан, Киргизстан, Русия, Таджикистан и Узбекистан. Индия и Пакистан придобиха статут на пълноправен член през 2017 г., а Иран се присъедини през 2023 г. Наскоро Беларус беше добавен като най-новият пълноправен член.

