Вето на Русия блокира домакинството на България на световната среща за климата догодина

България подготвя кандидатурата си за домакинство на Конференция на ООН по изменението на климата COP – 29 през 2024 г. Това заяви министърът на околната среда и водите Борислав Сандов в началото на еднодневната академия за журналисти "Пишем за климат", която се състои днес. Събитието се организира от Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) по проект "Game On | Don't let climate change end the game!" в парньорство с Асоциация на европейските журналисти (АЕЖ) и Климатека.