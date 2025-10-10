Юношеският национален отбор на България до 19 години замина за Молдова за два приятелски мача

site.btaЮношеският национален отбор на България до 19 години замина за Молдова за два приятелски мача
Юношеският национален отбор на България по футбол (до 19 години) замина рано тази сутрин за Молдова, където му предстоят две приятелски срещи с връстниците от Молдова. Съставът на новия селекционер на тима Атанас Рибарски е доминиран от играещи зад граница български таланти и вероятно това ще бъде основата и на тима, който ще играе в Европейските квалификации през ноември.
Рибарски ще направи своя неофициален дебют на 11-и октомври, а втората среща ще бъде на 14-и този месец. Съперници на българския отбор през ноември ще бъдат съставите на Унгария, Франция и Фарьорски о-ви.
Програма за контролните срещи:
11 октомври 2025 – 15:00
Молдова – България FAM Technical Center
14 октомври 2025 – 10:00
Молдова – България FAM Technical Center
Състав България U19
Вратари: Стефан Смъркалев (Вердер Бремен, Германия), Пламен Пенев (Лече, Италия)
Защитници: Наско Янев (Лудогорец Разград), Божидар Петров (ЦСКА София), Валери Владимиров (Милан, Италия), Валентин Кърчев (Лудогорец Разград), Симеон Цанев (Падерборн, Германия), Мартин Георгиев (Ботев Пловдив), Мартин Димитров (Сампдория, Италия)
Полузащитници: Кристиян Ирмиев (Кьолн, Германия), Антонио Марков (Словацко, Чехия), Абдула Кичуков (ЦСКА София), Мартин Пейчев (Уест Хям, Англия), Борис Тодоров (Славия), Кристиян Горянов (Каляри, Италия)
Нападатели: Стивън Стоянчов (Етър Велико Търново), Васил Каймаканов (ЦСКА София), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Стивън Гаоте (Рен, Франция), Максим Минков (Лече, Италия)
/АВ/
