Подробно търсене

Бенфика уволни своя треньор след поражението от Карабах в Шампионската лига

Боян Денчев
Бенфика уволни своя треньор след поражението от Карабах в Шампионската лига
Бенфика уволни своя треньор след поражението от Карабах в Шампионската лига
снимка: АР, Armando Franca
Лисабон,  
17.09.2025 08:39
 (БТА)

Бенфика уволни своя треньор Бруно Лаже след снощната шокираща загуба от Карабах в Шампионската лига. “Орлите” допуснаха обрат от 2:0 до 2:3 в Лисабон.

49-годишният специалист беше начело на тима от септември 2024 година. Под негово ръководство Бенфика изигра 66 мача, в които записа 49 победи, 9 равенства и 11 загуби.

Според португалските медии, фаворит за треньорския пост в португалския гранд е Жозе Моуриньо. Специалистът се раздели наскоро с Фенербахче и вече е готов за нови предизвикателства.

Моуриньо напусна състава от Истанбул след загубата от Бенфика в плейофите за влизане в Шампионската лига.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:20 на 17.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация