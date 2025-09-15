Трима български съдии по тенис ще преминат курс за "бяла значка"

Трима български съдии по тенис ще преминат курс за придобиване на "бяла значка", съобщиха от БФТ.



Виктор Стратиев, Глория Стоянова и Костадинка Стоилова ще вземат участие в курса на Международната федерация по тенис ITF за съдии на стол и за главни съдии, който ще се състои от 18 до 22 септември в Пазарджик. Той ще бъде воден от четирима топ-лектори в лицето на Иван Мартинес Баредо, Мариана Вельович, Арно Габас и Алисън Хюз, а положилите успешно тестовете ще получат "бяла значка" в съответната категория.

Общо 26 рефери са записани, като освен от България, ще има участници от Кипър, Гърция, Полша, Чехия, Португалия, Италия, Румъния, Словения, Украйна, Германия, Франция, Белгия, Великобритания, Испания и Косово.

Курсът ще се проведе по време на турнирите за жени от тура на ITF в Пазарджик през тази и през следващата седмица.